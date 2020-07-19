Manchester City'yi deviren Arsenal, FA Cup finalinde

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Arsenal, Manchester City'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Aubameyang'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 Arsenal lehine sona erdi. Londra ekibi, Aubameyang ile 71. dakikada bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takımının ilk 11'inde yer aldı.
Arsenal, FA Cup finalinde Manchester United-Chelsea maçının galibi ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak.