Manchester City'yi deviren Arsenal, FA Cup finalinde

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Arsenal, Manchester City'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Aubameyang'ın 19. dakikada attığı golle 1-0 Arsenal lehine sona erdi. Londra ekibi, Aubameyang ile 71. dakikada bir gol daha bularak maçı 2-0 kazandı.