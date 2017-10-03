Manavgat'ta iki orman yangını

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangınlardan biri kontrol altına alınırken, diğerinin söndürülerek soğutma çalışması yapılıyor.

Manavgat\'a bağlı Örenşehir ile Karakaya mahallelerindeki ormanlık alanda iki ayrı yangın çıktı. Yaklaşık saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına Manavgat başta olmak üzere çevre ilçelerden takviye olarak gelen orman işletme müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale edildi.

Müdahale sonrası Örenşehir Mahallesi\'ndeki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Karakaya Mahallesi\'ndeki yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.



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