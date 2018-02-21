Manavgat'a şehit ateşi düştü (2)

\'TELEFONLA BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜM\'

Irak\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan iki askerden Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün babası Nazim Gür, \"Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Askerlerimize kurban olduğum Allah güç, kuvvet versin. Bu millet bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. 6- 7 ay önce görüşmüştük. Yazın görüştük. Telefonla da bir hafta önce görüştüm. \'Sınır ötesine gideceğiz baba. Siz bana ulaşamazsınız. Ben sizi dönünce ararım\' diyordu. Ondan sonra da bir daha da görüşmedik\" dedi.

ŞEHİT BABASI TESELLİ ETTİ

2015 yılında Dağlıca\'da PKK\'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 16 askerden Sözleşmeli Er Uğur Yıldız\'ın babası Sadık Yıldız da şehit evine gelerek, Nazim Gür\'ü teselli etti. Baba evi önüne kurulan taziye çadırında dua okunurken, çadırda sandalyeye oturan anne Yeter Gür\'ü askeri personel ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı.

ŞEHİDİN 4 KARDEŞİ DAHA VAR

Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün 2 kız, 2 erkek kardeşi olduğu, hepsinin de Manavgat dışında yaşadığı kaydedildi. 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan şehit Gür\'ün naaşının bu akşam Manavgat\'a getirilmesi ve yarın düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

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