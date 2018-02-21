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Manavgat'a şehit ateşi düştü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan iki askerden Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün (26) acı haberi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan ailesine ulaştı

21 Şubat 2018 15:48

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan iki askerden Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün (26) acı haberi, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde oturan ailesine ulaştı.
Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün Manavgat\'ın Kızılot Mahallesi\'nde oturan ailesine şehit olduğu haberini Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşad Şenol ve İlçe Müftüsü Mustafa Atilla, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Otellerde çalışan baba Nazim Gür ile anne Yeter Gür, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrakları asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Konya\'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören beldesinden ailesiyle birlikte yaklaşık 12 yıl önce Manavgat\'a taşınan şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün bekar olduğu belirtildi.

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