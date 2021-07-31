Manavgat Belediye Başkanı Sözen’den "provokatör" uyarısı

Orman yağının 4. Gününde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen sosyal medya hesabı üzerinden sitem etti. Bazı provokatörlerin “kundakçı, şüpheli” yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme, havaya ateş açma gibi eylemler gerçekleştirdiğini ifade eden Sözen, “Bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir” dedi.

Sözen, “Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir” ifadesini kullandı.

Sözen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Hepimizin evi Manavgat Belediyesi’nin, Manavgat’ımızın yeniden ayağa kaldırılmasında, halkımızın yanında olarak, yaraları sarmak için mücadeleye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerimle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Toplumsal birlikteliğimizi sergilememiz gereken bu zorlu dönemde, hepimizin duygularımıza sahip çıkıp, kontrollü olmamız gerekmektedir. Bizler iyi günde, kötü günde her zaman birlik ve beraberliğini korumuş olan sağduyulu, sakin kalarak, el ele vererek yaralarımızı saracağız.

Yangın felaketine maruz kalan bölge halkımız, şu günlerde canını, malını, sevdiklerini, evini, hayvanını, yaşam alanlarını kurtarma mücadelesi vermektedir. Ancak bu zorlu süreçten faydalanmak isteyen provokatörlerin olduğunu görmek hepimizi üzmektedir.

Bu şahıslar ‘kundakçı, şüpheli’ yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır.

Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir."