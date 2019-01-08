Mamatov: Rus askerleri, Menbiç'te devriyede

Rusya (DHA) - Suriye\'de görevli Rus polis gücü sözcüsü Yusup Mamatov, Rus askeri güçlerinin Suriye sınırında Halep’e bağlı Menbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladıklarını duyurdu.

TASS haber ajansı, Mamatov\'un açıklamasını paylaştı. Mamatov, \"Bugün, Menbiç’in yakınındaki güvenli bölge ve çevresinde devriye gezmeye başladık. Görevimiz sorumluluk bölgesi içindeki güvenliği sağlamak, silahlı grupların hareketini ve pozisyonlarını kontrol etmektir / denetimini sağlamaktır\" dedi. Mamatov, askeri güçlerin devriye güzergâhının düzenli olarak değişeceğini de ekledi.