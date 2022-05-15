EYT'liler seslerini duyurmak için Maltepe'de buluştu

Prim gün sayısını doldurup, yaşı doldurmayı bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bugün saat 12.00'da Maltepe Etkinlik Alanı’nda miting için buluştu. Yıllar önce yapılan düzenlemeyle emeklilikleri için yaş sınırına takılan emekçiler, mitinge yoğun katılım sağladı. Kalabalık burada "EYT sandıkta hesap soracak" sloganı attı.

Miting'te ayrıca "Edirne'den Kars'a, Jüpüter'den Mars'a eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa, duysun Ankara" sloganı hep bir ağızdan söylendi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Emeğinin karşılığı olanla hep yetinen; hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla, hak meydanında bir aradayız. Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır. Bu hak için Maltepe'de tek yürek olduk." ifadelerini kullandı.

Miting alanına katılan bir başka isim ise CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut oldu. Barut sosyal medyadan "Emek ve alınterinin değeri için, hakları gaspedilen milyonlar için, EYT'liler haklarını alana kadar bizde meydanlardayız. Bugün İstanbul Maltepe'de, yarın her yerde olacağız. " mesajını yayımladı.

Bakan Bilgin 'gündemimizde' demişti

Cuma günü EYT, 3600 ve enflasyon farkı başlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin olarak "Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuşmuştu.

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