Malmö'den İbrahimovic'e teklif

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'nin formasını giyen ve geçen hafta kariyerinin Toronto’ya karşı oynanan maçta kariyerinin 500. golünü atan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e eski takımı Malmö'den transfer teklifi geldiğini açıkladı. Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

CNN Türk'ün haberine göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını söyleyen Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giymişti.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.