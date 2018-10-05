T24 LogoT24 Logo
Spor

Malmö - Beşiktaş: 2-0

İSTANBUL (DHA) STAT: Swedbank HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk

05 Ekim 2018 02:53

İSTANBUL (DHA)

STAT: Swedbank
HAKEMLER: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov
MALMÖ: Dahlin, Vindheim, Nielsen (Dk. 90 Brorsson), Bengtsson, Safari, Christiansen (Dk. 72 Innocent), Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason (Dk. 85 Antonsson), Rosenberg
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Ljajic (Dk. 70 Ljajic), Lens, Gökhan Töre (Dk. 59 Babel), Love
GOLLER: Dk. 53 (KK) Caner, Dk. 76 Rosenberg (Malmö)
SARI KARTLAR: Bachirou, Bengtsson (Malmö) - Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda İsveç\'in Malmö takımına 2-0 mağlup oldu.

53\'üncü dakikada Vindheim\'ın içeri kestiği ortaya Caner Erkin müdahale etti, havalanan topa Karius uzandı ancak dokunamadı ve top filelere gitti: 1-0.
75\'inci dakikada Caner, ceza sahası içerisinde Vindheim\'ı düşürdü ve hakem Stavrev penaltı noktasını gösterdi.
76\'ncı dakikada topun başına geçen Rosenberg, top ile kaleci Karius\'u farklı köşelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Malmö\'nün 2-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA STAT Swedbank HAKEMLER Aleksandar Stavrev Marjan Kirovski Dejan Kostadinov MALMÖ Dahlin Vindheim Nielsen DkBrorsson Bengtsson Safari Christiansen DkInnocent Bachirou Lewicki Rieks Traustason DkAntonsson Rosenberg BEŞİKTAŞ Karius Gökhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24