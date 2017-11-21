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Malkara'da minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs şarampole devrildi

21 Kasım 2017 18:35

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara- Keşan karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. İstanbul\'dan Edirne\'nin Keşan ilçesine giden Yücel Tuzluca (45) yönetimindeki 34 SC 0174 plakalı minibüs, Malkara çıkışı 3\'üncü kilometrede sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye kaza kırım ekibi, yan dönen araçta sıkışan yolcuları çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yücel Tuzluca ile yolcular Suriye uyruklu Muayed Al Isa (23), Seyfo Hamdi (15) ve Muhammed Cuma (22) ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yararlılardan sürücü Yücel Tuzluca\'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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