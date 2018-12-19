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Spor

Maliye Piyango - Sporting Lizbon: 3-0

ANKARA,(DHA) -  SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere) MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz) SPORTİNG LİZBON: Nikolov, Her

19 Aralık 2018 23:29

ANKARA,(DHA) - 
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Kirill Nesterenko (Rusya), Katarina Cepinova (İngiltere)
MALİYE PİYANGO: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
SPORTİNG LİZBON: Nikolov, Hernan, Silva Reis, Brown, Wallace, Aleksiev (Sousa Ribeiro, Fidalgo, Helio Sanches, Monteiro, Fabricio, Dennis, Barbosa)
SETLER: 26-24, 25-21, 25-20
SÜRE: 70 dakika (25, 23, 22)

CEV Challenge Kupası 8\'li final turu ilk karşılaşmasında Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, Portekiz\'in Sporting Lizbon ekibini 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Ocak 2019\'da Portekiz\'de oynanacak. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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