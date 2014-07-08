'Maliki seçimini yapsın'



Radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Irak'ta yaklaşık bir aydır süren ilerleyişi nedeniyle ülke, bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Irak parlamentosundaki Sünniler, pazartesi günü yapılan oturumda, Şii Başbakan Nuri El Maliki'ye iki seçenek sundu.

Buna göre Maliki, ya Sünnilerin yoğunlukta olduğu kentlerde bölgesel bir yönetim kurulmasına onay verecek ya da aksi takdirde bu kentlerde bir Sünni devleti kurulması yönünde çağrı yapılacak.

Parlamentoda salı günü yeni hükümetin kurulmasına yönelik yapılacak oturum ise 12 Ağustos'a ertelendi. Reuters haber ajansına konuşan Sünni bir milletvekili, hâlihazırda kabinenin dağılımı konusunda ne bir görüş birliği ne de anlaşma sağlandığını kaydetti. Nuri El Maliki, kısa süre önce birlik hükümetine karşı çıkarak, bir dönem daha görevde kalmak istediğini açıklamıştı.

Sünni protesto hareketinin sözcülerinden Muhammed Taha El Hamdun ise yaptığı açıklamada, tek çözümün, tek bayrak altındaki üç özerk yönetim olacağını ifade etti. Hamdun buna göre Kürtler, Sünniler ve Şiilerin tek bayrak altında toplanması gerektiğini ve Bağdat'ın ortak başkent kalmaya devam edebileceğini kaydetti. Taha El Hamdun, Maliki'nin buna karşı gelmesi durumunda, Irak'ın üç devlete bölüneceğine dikkat çekti.

Şiddet devam ediyor

Irak parlamentosunda krize siyasi çözüm bulma çabaları sürerken, ülkede radikal İslamcı IŞİD'in ilerleyişi ve çatışmalar da devam ediyor. Ülkede şiddetin tırmandığı bildirilirken, Irak yönetimi Bağdat yakınlarında çatışmaların sürdüğünü ve Irak ordusuna bağlı bir generalin öldürüldüğünü açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise Bağdat Yönetimi'nin bölgelerindeki kentlere hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Tuz Kurmato'ya düzenlenen hava saldırısında bir kız çocuğunun öldüğünü ve 8 sivilin yaralandığını açıkladı.