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Dünya
Deutsche Welle

Mali’de otel baskını: 170 rehine

Mali’de lüks bir oteli basan silahlı bir grup 170 kişiyi rehin aldı.

20 Kasım 2015 13:52


The Rezidor Hotel Group tarafından yapılan açıklamaya göre silahlı bir grup, başkent Bamako'da Radisson Blu Oteli'ndeki 140 konuk ile 30 otel çalışanını rehin aldı. Otelin çevresi güvenlik çemberine alınırken, içeriden otomatik silah sesleri duyuldu.

Saldırganların otelin yedinci katında olduğu ve koridorda çatışma yaşandığı belirtiliyor. İlk gelen bilgilere göre iki özel güvenlik çalışanı saldırıda yaralandı. Saldırının radikal İslamcılar tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MaliRezidor Hotel GroupBamako Radisson Blu OteliWelle Türkçe AFP DPA Reuters

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