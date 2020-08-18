"Mali'de askeri ayaklanma" iddiası

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Norveç Büyükelçiliği ve Güvenlik güçlerinin ülkede olası bir askeri ayaklanma çıkmış olabileceğini söylemesinden sonra Mali'nin başkenti Bamako'nun dışındaki bir askeri üste silah sesleri duyuldu.

Aynı üste 2012 yılında başlayan bir isyan hükûmetin darbe ile devrilmesine yol açmıştı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, başbakanlık ofislerinin yakınlarında da silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Mali devlet televizyonu ORTM'nin üst düzey yöneticilerinden Kalifa Naman, binalarının boşaldığını bildirdi. ORTM'nin binasına bir saldırı yapılmadığı ve bant yayınlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Norveç Büyükelçiliği, geçen saatlerde Mali'deki vatandaşlarına yolladığı uyarıda, "Silahlı kuvvetlerin ayaklandığı ve askerlerin Bamako'ya doğru yola çıktığı bize bildirildi" demişti.

Ordu sözcüsü, Kati'deki üsten silah sesleri geldiğini doğruladı ancak daha fazlasını söylemedi.

Haziran ayından bu yana ülkenin mevcut Devlet Başkanı Ibrahim Boubacar Keita'ya karşı protestolar düzenleniyordu.