Malezya'da başbakana dava



Malezya Başbakanı Necip Rezak hakkındaki iddialar, en büyük muhalefet partisi Halkın Adalet Partisi tarafından yargıya taşındı. Partinin liderliğini Nurul Enver yürütüyor. Nurul Enver, bu yıl içinde 5 yıllık hapis cezası Yüksek Mahkeme tarafından onanan Enver İbrahim'in kızı. Enver İbrahim eşcinsel ilişkiyle suçlanıyordu.

Açılan davanın iktidardaki Ulusal Cephe'nin seçimleri kazanmak için başvurduğu "rüşvet ve yolsuzluk" gibi taktikleri ortaya çıkaracağını belirten Nurul Enver, yolsuzluğun kanıtlanması halinde 2013 genel seçimlerinin iptal edilmesini ve yeniden seçimlere gidilmesini talep etti. Başbakan Necip Rezak'ın yanı sıra 1MDB yatırım fonu temsilcileri yetkilileri, seçim komisyonu ve iktidar partisi Ulusal Cephe'nin genel sekreterinin de aynı suçlamalardan yargılanması isteniyor.

Devlet fonu 10 milyar euro borca battı

İddialar devlete ait "1MalaysiaDevelopment Bhd (1MDB)" adlı yatırım fonunu gündeme getirdi. 2009'dan bu yana görev başında bulunan Başbakan Necip Rezak fonu bizzat kurmuştu. Yurtiçi yatırımları canlandırmayı, yabancı yatırımları çekmeyi hedefleyen fonun borcu 5 yıl içinde 10 milyar euroya ulaşmıştı. Başbakan Rezak halen fonun denetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Rezak'ın kişisel banka hesaplarını inceleyen Yolsuzlukla Mücadele Dairesi, paranın kaynağını "Ortadoğu ülkelerinden gönderilen bağışlar" olarak açıkladı. Havalelerin 2013 Mart'ından düzenlenen genel seçimler öncesinde yapıldığına dikkat çekildi.