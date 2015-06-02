Malezya Havayolları'nın kabusu bitmiyor



Önce Hint Okyanusu üzerinde uçağının kaybolması, ardından doğu Ukrayna'da başka bir uçağının düşürülmesi nedeniyle Malezya Havayolları hala zor günler yaşıyor. 2014 yılında kısa aralıklarla karşılaştığı iki büyük felaket nedeniyle ağır bir mali kriz içine giren şirket, 6 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda olduğunu açıkladı.

Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamada fiilen iflas halinde olduklarını belirten Malezya Havayolları'nın Alman yöneticisi Christopf Müller, "6 bin kişiyle yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız için üzgünüz" dedi. Müller, şirkette çalışan 20 bin kişiye işten çıkarıldığının bildirildiğini, ancak bunlardan sadece 14 bin kişiye yeniden iş imkanı sağlanabileceğini dile getirdi.

Yeni iş akdi

Çalışanlara şirkette kalıp kalmama kararı için 12 gün süre verildiğini vurgulayan Müller, işe yeniden alınacak kişilerle yeni bir başlangıç yapılacağını kaydetti. Çalışanlarla yeni iş akdi yapılacağını söyleyen Müller, yeni bir personel planı yapmak ve şirkette kayba neden olan faaliyetlere son vermek istediğini ifade etti.

Müller, ayrıca uluslararası uçuşları azaltmayı düşündüğünü, ancak bunun Malezya Havayolları'nın bölgesel bir şirket olacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Mayıs ayında şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Cristopf Müller'in Asyalı şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarması bekleniyor. Müller'in tahminlerine göre, şirket ancak 2018 yılında kayıplarını kapatacak duruma gelebilecek.

2014'ün mart ayında Malezya Havayolları'nın Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçan MH370 sefer sayılı yolcu uçağı Hint Okyanusu'nda kaybolmuştu. Düştüğü tahmin edilen uçağın enkazına ulaşılamadı. 2014'ün haziran ayında da Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçan MH 17 sefer sayılı bir başka yolcu uçağı da Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüş, uçaktaki 537 kişiden kurtulan olmamıştı.