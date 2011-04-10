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Spor

Malezya Grand Prix'i Vettel'in

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.

10 Nisan 2011 03:00

T24 - Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix'sini, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı olan Malezya Grand Prix'sini, geçen sezonun şampiyonu, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.

Malezya'nın Sepang kentinde 5 bin 543 metre uzunluğundaki Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulan yarışta, Vettel ilk sırada yer aldı.

Alman pilot, sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin de galibi olmuştu.

Yarışta ikinciliği McLaren'ın İngiliz pilotu Jenson Button elde ederken, yarışın üçüncüsü ise Lotus Renault'nun Alman pilotu Nick Heidfeld oldu.

Redbull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'in dördüncü sırada tamamladığı yarışta, Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa damalı bayrağı beşinci sırada görebildi.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso mücadelede altıncı sırada yer alırken, yarışa ikinci cepte başlayan McLaren'ın İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise yedincilikle yetindi.

7 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Michael Schumacher (Mercedes) ise dokuzunculukta kaldı.

Sezonun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'si, 17 Nisan Pazar günü TSİ 10.00'da Şangay Pisti'nde koşulacak.


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