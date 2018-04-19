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Malatya'daki darbe girişimi davası karara kaldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, karar duruşması için ertelendi

19 Nisan 2018 19:51

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, darbe girişimine ilişkin 24\'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, karar duruşması için ertelendi.
Malatya\'da, darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 5\'i general, 24\'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen 10\'uncu duruşmasında, mahkeme heyeti, 8 celsede havacı ile karacı tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların esas hakkında savunmalarını dinledi. Heyet, tutuklu 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı karar duruşması için 4 Mayıs\'a erteledi.

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