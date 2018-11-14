Malatya'da TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR\'ın sürücüsü Samet Kalelioğlu (29) yaralandı, yanında bulunan Mürsel Çubukçu (35) öldü.

Kaza, sabaha karşı Hekimhan- Malatya yolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Hekimhan yönüne giden Samet Kalelioğlu yönetimindeki 55 APV 25 plakalı TIR, Cebiş Tüneli yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, TIR\'da bulunan Mürsel Çubukçu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kalelioğlu ise yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren, Çubukçu\'nun cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



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