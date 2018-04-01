'Malatya, Malatya, bulunmaz eşin'; 4-1!

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, kümede kalma mücadelesi veren rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti. Milli araya Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği ile giren Başkent ekibi ise, Malatya deplasmanında çok büyük bir yara aldı.

Başkent temsilcisi maça golle başladı. Karşılasmanın 9. dakikasında sol kanattan Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sessegnon'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu; 0-1. Maçın 33. dakikasında Adem Büyük ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı, hakem faul atışı verdi. Ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara topu kalecinin solundan filelere göndererek maça tekrar eşitlik getirdi; 1-1.

Evkur Yeni Malatyaspor, 70. dakikada Mickael Pereira'nın golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip 81. ve 90. dakikalarda Gilberto'nun attığı gollerle skoru 4-1'e taşıdı. Brezilyalı forvet Süper Lig'deki ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı attı. Maçın kalan bölümde başka gol olmayına Evkur Yeni Malatya sahadan dört golle galip ayrıldı.

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatya puanını 34'e çıkartırken, Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor 4-1 Gençlerbirliği

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike (Dk. 69 Gilberto), Pereira (Dk. 85 Dening), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Boutaib

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Milinkovic), Luccas Claro, Pogba, Uğur Çiftçi, Zeki Yavru, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 46 Manu), Sessegnon, Skuletic (Dk. 69 Serdar Özkan)

Goller: Dk. 9 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 33 Aytaç Kara, Dk. 70 Pereira, Dk. 81 ve 90+2 Gilberto (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 32 Khalili (Gençlerbirliği)