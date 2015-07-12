Malala 18 yaşında

Dünyanın en genç Nobel ödülü sahibi olan Malala Yusufzay artık 18 yaşında.
Yusufzay, Twitter'da milyonlarca takipçisine seslenerek “BooksNotBullets“ (Kurşun
Değil Kitaplar) adlı eylemi desteklemek için en sevdikleri kitaplarıyla selfie çekip
yayınlamalarını istedi. Ayrıca dünyadaki tüm çocukların okula gidebilmesi dileğini
tekrar dile getirdi.
Malala Yusufzay, birkaç gün önce Oslo'daki eğitim zirvesinde “Kitaplar, kurşunlardan
daha iyi bir gelecek yatırımdır“ demişti. Yusufzay ayrıca, tüm dünya liderlerinden tüm
çocukların 12'inci sınıfa kadar okuyabilmeleri için sekiz günlük askeri harcamaları
daha iyi eğitim fırsatları için kullanmalarını istemişti.
2010 yılında Pakistan'da Taliban'ın saldırısına
uğradıktan sonra başından yaralanan
ve tedavi sonrası İngiltere'de yaşamaya başlayan Malala, ülkesindeki insanlara yardım
etmek için Pakistan'a geri dönmek istediğini kaydetti.
Malala, geçen yıl insan haklarına katkıları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne layık
görülmüştü. BM de iki yıl önce Malala'nın doğum gününü Malala Günü olarak ilan
etmişti.