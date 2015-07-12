Malala 18 yaşında

Dünyanın en genç Nobel ödülü sahibi olan Malala Yusufzay artık 18 yaşında.

Yusufzay, Twitter'da milyonlarca takipçisine seslenerek “BooksNotBullets“ (Kurşun

Değil Kitaplar) adlı eylemi desteklemek için en sevdikleri kitaplarıyla selfie çekip

yayınlamalarını istedi. Ayrıca dünyadaki tüm çocukların okula gidebilmesi dileğini

tekrar dile getirdi.

Malala Yusufzay, birkaç gün önce Oslo'daki eğitim zirvesinde “Kitaplar, kurşunlardan

daha iyi bir gelecek yatırımdır“ demişti. Yusufzay ayrıca, tüm dünya liderlerinden tüm

çocukların 12'inci sınıfa kadar okuyabilmeleri için sekiz günlük askeri harcamaları

daha iyi eğitim fırsatları için kullanmalarını istemişti.

2010 yılında Pakistan'da Taliban'ın saldırısına

uğradıktan sonra başından yaralanan

ve tedavi sonrası İngiltere'de yaşamaya başlayan Malala, ülkesindeki insanlara yardım

etmek için Pakistan'a geri dönmek istediğini kaydetti.

Malala, geçen yıl insan haklarına katkıları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne layık

görülmüştü. BM de iki yıl önce Malala'nın doğum gününü Malala Günü olarak ilan

etmişti.

