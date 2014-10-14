Makinistler greve gidiyor



Sendikanın Frankfurt'ta bulunan merkezinden yapılan açıklamada iş bırakma eylemi çarşamba günü Almanya saati ile 14.00'te başlayacak. Açıklamada 14 saat sürecek olan grevin kapsayıcı bir biçimde uygulanacağı ve perşembe sabah 04.00'te sonlandırılacağı belirtildi. Grevden yük ve yolcu trenlerinin etkilenmesi bekleniyor.

Almanya'da Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile iş sözleşmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor. GDL yüzde 5'lik ücret zammı ve haftalık çalışma süresinin iki saat kısaltılmasını istiyor. GDL Başkanı Claus Weselsky Alman Demiryolları'nın iş sözleşmesinin içeriği ile ilgili olarak müzakereye yanaşmadığını ve "inanılmaz bir kibir içinde olduğunu" belirtti.

Almanya'da makinistler bu talepler için şimdiye kadar üç kez greve gitti. Son yapılan 9 saatlik grevden on bin yolcu etkilendi. 2 bin 500'e yakın tren seferi yapılamadı, 160 yük treni çalışmadı.