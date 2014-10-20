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Dünya
Deutsche Welle

Makinistler bitirdi pilotlar başladı

Almanya’da makinistlerin grevi sona ererken bugün Lufthansa pilotlarının grevi başlıyor.

20 Ekim 2014 12:07


Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ülke genelinde trenlerin saat 4 itibariyle tekrar normal seferlerine başladığını açıkladı. Açıklamada seferlerin saat 9'a kadar aksamaya devam edebileceği belirtildi.

Almanya'da yük treni makinistleri cuma günü saat 15.00'te, yolcu treni makinistleri ise cumartesi saat 2.00'de iş bırakmıştı. Hafta sonu uzak mesafe tren seferlerinin yüzde 70'i yapılamadı.

Alman Demiryolları'nın sunduğu teklife göre makinistler üç aşamalı gelir artışı ve 30 aydır çalışmakta olanlar için yüzde 5'lik maaş zammı elde edecek. Tren Makinistleri Sendikası (GDL) makinistlerin yanı sıra tren personeli, kondüktörler ve yemekli vagon çalışanları için de temsiliyet talep ediyor.

Makinistlerin grevi sona ererken Lufthansa pilotlarının grevi bugün başlıyor. Alman Pilot Sendikası Cockpit dün, pazartesi saat 13.00'ten salı 23:59'a kadar grev yapıyacağını duyurmuştu. Sendikanın açıklamasında grevin salı günü uzun mesafe uçuşlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Lufthansa Alman Pilot Sendikası Cockpit ile erken emeklilik konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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