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Dünya
Deutsche Welle

Makinistler 9'uncu kez greve gidecek

Almanya'da Tren Makinistleri Sendikası (GDL) haftasonu başarısızlıkla sonuçlanan pazarlıkların ardından tekrar greve gitme kararı aldı.

18 Mayıs 2015 16:05

Sendika, açıklamasında grevin detaylarının akşamüstü saatlerinde Berlin'de ilan
edileceğini duyurdu. Grevin hangi gün başlayıp ne kadar süreceği henüz belirsiz.
Açıklamada pazarlıkların sonuçsuz kalmasında sorumluluğun Alman Demiryolları
İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) ait olduğu ifade edildi. Sendika, işletmeyi kendilerini
oyalamakla ve hükümetin yaz mevsiminde çıkaracağı yeni toplu sözleşme yasasını
beklemekle suçladı. Sözkonusu yasa, GDL gibi küçük sendikaların yetkilerini azaltıyor
ve toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlıyor.
GDL ile Alman Demiryolları İşletmesi arasındaki anlaşmazlıkta 1 yıl geride kaldı.
Almanya'da
en son 10 Mayıs'ta makinistler 6 gün greve gitmiş ve Alman Demiryolları'nın
21 yıllık tarihinde yapılan en uzun süreli grev olarak kayıtlara geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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