Makinistler 9'uncu kez greve gidecek

Sendika, açıklamasında grevin detaylarının akşamüstü saatlerinde Berlin'de ilan

edileceğini duyurdu. Grevin hangi gün başlayıp ne kadar süreceği henüz belirsiz.

Açıklamada pazarlıkların sonuçsuz kalmasında sorumluluğun Alman Demiryolları

İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) ait olduğu ifade edildi. Sendika, işletmeyi kendilerini

oyalamakla ve hükümetin yaz mevsiminde çıkaracağı yeni toplu sözleşme yasasını

beklemekle suçladı. Sözkonusu yasa, GDL gibi küçük sendikaların yetkilerini azaltıyor

ve toplu sözleşme görüşmelerinin tek elden yürütülmesini sağlıyor.

GDL ile Alman Demiryolları İşletmesi arasındaki anlaşmazlıkta 1 yıl geride kaldı.

Almanya'da

en son 10 Mayıs'ta makinistler 6 gün greve gitmiş ve Alman Demiryolları'nın

21 yıllık tarihinde yapılan en uzun süreli grev olarak kayıtlara geçmişti.

