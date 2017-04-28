Makedonya'da protestocular Meclis'i bastı

Makedonya'da muhafazakar-millyetçi eski Başbakan Nikola Gruevski yanlısı yüze yakın protestocu, Perşembe akşamı parlamento binasını bastı. Bir kısmı maskeli protestocular sandalyelerle muhalefetteki sosyal demokratlar ve Arnavut azınlıkların partisine mensup milletvekilerinin üzerine saldırdı. Makedonya polisi, parlamento binasında çıkan olaylarda aralarında muhalefetteki sosyal demokratların lideri Zoran Zaev, Arnavut azınlıkların lideri ve 22 polisin de bulunduğu toplam 77 kişinin yaralandığını duyurdu. Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in yüzünde kan olduğu görüldü.

Makedonya bayrakları ile Üsküp’teki parlamento binasını basan göstericiler burada Makedonya milli marşını okudu. Muhafazakar-milliyetçi grup, sosyal demokrat partinin lideri Zoran Zaev’in ülkedeki Arnavut azınlığa mensup kişilerin de başbakan olabilmesi yönündeki planlarını protesto etti. Makedon miliyetçiler bu düzenlemenin ülkenin birliği ve egemenliğine zarar vereceğini savunuyor. Gerginliği tetikleyen olay ise Zaev’in Arnavut asıllı Makedon politikacı Talat Caferi’ye meclis başkanlığı seçiminde destek vermesi oldu.

AB'den kınama

Parlamento binasının basılmasından birkaç saat sonra polis binanın kontrolünü yeniden ele geçirdi. Bu sırada göstericiler parlamento önünde toplanmaya devam etti. Parlamento önünde toplanan protestocuların sayısı 3 bini buldu.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov televizyon ekranlarından ulusa seslenerek itidal çağrısında bulundu. Ivanov siyasi parti başkanlarını durumu görüşmek üzere Cuma günü Cumhurbaşkanlığı ofisine çağırdı.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn Twitter hesabından yaptığı açıklamada Meclis'in basılmasını kınayarak "Parlamentoda şiddetin yeri yoktur. Demokrasi kendi akışına bırakılmalıdır" paylaşımında bulundu.

Makedonya'da siyasi kriz

Makedonya 2015 yılından bu yana bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor. Aralık ayında yapılan genel seçimler de siyasi krize bir çözüm getirmedi. Uzun süredir hükümetteki muhafazakar VMRO-DPMNE partisi genel seçimlerde parlamentoda Zaev’in Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) partisinden iki sandalye daha fazla kazansa da şimdiye dek bir koalisyon hükümeti kuramadı.

Cumhurbaşkanı Ivanov ise Arnavut milletvekilleri ile birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip sosyal demokrat partinin lideri Zaev’e hükümet kurma yetkisi vermiyor. Ivanov Zaev’i "Makedonya’nın egemenliğini yok etmeye çalışmakla" suçluyor.

2 milyon 100 bin nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 20 ila 25’ini Arnavut asıllılar oluşturuyor.

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afp, BD/BK