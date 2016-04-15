Makedonya'da olaylı 'af kararı' protestosu



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Cumhurbaşkanı Djordje Ivanov'un tartışmalı af kararına yönelik protestolar sürüyor. Protestolarda çıkan olaylarda en az iki polisin yaralandığı, 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ivanov, salı günü adı telekulak ve yolsuzluk skandalına karışan politikacılar hakkında af kararı vermişti. Makedonya'da muhalefeti, Cumhurbaşkanı'nı bu af kararıyla ülkedeki siyasi krizi daha da tırmandırmakla suçladı.

Telekulak skandalı, Makedonya'da aylar boyunca siyasi istikrarsızlık ve huzursuzluklara neden olmuştu. Muhalefet, dönemin başbakanı Nikola Gruevski ile yakın çalışma arkadaşları arasındaki telefon görüşmelerini ifşa etmişti. Kaynağı bililnmeyen kayıtlarda, yolsuzluk, medyaya yönelik baskılar, muhalif politikacıların zan altında bırakılmasına ilişkin görüşmeler yer alıyor.

AB'nin arabuluculuğu sonrasında ülkede 5 Haziran'da erken seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak muhalefet, seçimi boykot edeceğini duyurdu.