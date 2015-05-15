Makedonya’da kriz sürüyor



Makedonya'da AB ve ABD'nin arabuluculuğunda siyasi liderleri biraraya getiren buluşmadan sonuç çıkmadı. Batılı ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığı Üsküp'teki toplantıda Başbakan ve muhalefet lideri tutumlarından geri adım atmadı. Pazartesi günü müzakerelere devam edileceği bildirildi.

Görüşmelerde muhalefet lideri Zoran Zaev, hükümetin istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi talebini yinelerken Başbakan Nikola Gruevski bu talepleri reddetti. Makedonya'da muhalefetin bir yılı aşkın bir süredir boykot ettiği meclis, Kumanova kentindeki olaylarda sorumluluk taşıdıkları gerekçesiyle çarşamba günü içişleri ve ulaştırma bakanlarını azletmişti. İstihbarat başkanı ve başsavcı da görevinden ayrılmıştı.

Geçen haftasonunda Arnavutların yoğun olarak yaşadığı Kumanova kentinde silahlı kişilerle polis arasında çatışma çıkmış, 22 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Makedonya basınında yer alan haberlerde istihbarat teşkilatı ve içişleri bakanlığının silahlı Arnavutlarla geri çekilmeleri konusunda müzakereler yürüttüğü, hatta hükümet içinden bazı çevrelerin bu silahlı kişilerle işbirliği içinde olduğu iddialarına yer verildi. Sözkonusu silahlı Arnavutların hükümetin iddia ettiği gibi terörist değil, paralı asker olduğuna dair iddialar bulunuyor.

Muhalefet pazar günü Başbakan Gruevski'nin istifası talebiyle bir kitle gösterisi düzenleyecek. Gösteriye katılımın yoğun olması bekleniyor. Ülke çapında geçen hafta da hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmiş, polisin sert müdahalesiyle gösteriler dağıtılmıştı.