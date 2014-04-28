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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya'da iktidarın çifte zaferi

Makedonya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini iktidar partisi kazandı.

28 Nisan 2014 13:36

İktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) seçimleri kazanmasına rağmen sandıktaki hedefi olan mutlak çoğunluğa ulaşamadı. İktidar partisi parlamentoda 123 sandalyeden 61'ini elde etti. 2009 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı yapan Gyorge İvanov böylece ikinci bir dönem daha seçilmiş oldu.

Ana muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 34 sandalyede kaldı. SDSM lideri Zoran Zaev, seçimlerin demokratik ortamda gerçekleşmediğini ileri sürdü. "Hükümetin vatandaşı baskı altına aldığını" savunan Zaev, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı.

Seçim Komisyonu yetkilileri kendilerine iletilen herhangi bir usulsüzlük iddiasının olmadığını duyurdu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri, raporlarını gün içerisinde açıklayacaklarını söylediler.

2 milyon nüfuslu Makedonya'da seçim kampanyasında ekonomik konular öne çıkmıştı. İşsizliğin yüzde 25'i aştığı Makedonya, AB ve NATO üyeliği hedefliyor. Başbakan Nikola Gruevski, 2011 yılından bu yana görev başında bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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