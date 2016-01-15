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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya Başbakanı Gruevski istifa ediyor

Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski Nisan ayında erken genel seçime gidilebilmesi için istifa edeceğini açıkladı.

15 Ocak 2016 11:25


10 yıldan bu yana iktidarda olan 45 yaşındaki Gruevski Üsküp’te yaptığı açıklamada, “yükümlülükleri yerine getirme zamanının geldiğini” belirtti ve istifa kararını bugün (15.01.2016) Parlamento başkanına bildireceğini söyledi.

İç politik krizin atlatılması öngörülüyor

İktidarda gittikçe otoriterleşen muhafazakar-milliyetçi Gruevski geçen yaz aylarında AB yetkililerinin arabuluculuğunda bir uzlaşma sağlamıştı. Bu uzlaşma uyarınca 2 milyon 100 binlik nüfusa sahip küçük Balkan ülkesi Makedonya’da bir yıldan bu yana iç politikada devam eden krizin atlatılması öngörülüyor.

Muhalefetten atak

Muhalefet seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle parlamentoyu boykot kararı almış, ayrıca hükümetin kriminel uygulamalarını ve büyük çaptaki yolsuzluklarına kanıt oluşturan üst düzey hükümet yöneticilerinin yasadışı yoldan dinlenilen telefon görüşmelerini kamuoyu önünde ifşa etmişti.

Muhalif lider Zaev hakkında şikayet

Sosyal demokrat anamuhalefet partisi SDSM, Gruevski’nin, aralarında siyasetçiler ve gazetecilerin de bulunduğu 20 bin kişiyi yasadışı yoldan dinlettiği suçlamasını yöneltmişti. Hükümet bunun üzerine muhalefet lideri Zoran Zaev hakkında casusluk yaptığı ve ülkenin istikrarını bozduğu gerekçesiyle şikayet dilekçesi vermişti.

AFP/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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