Mainz evinde ilk kez kazandı

Bundesliga'nın pazar günü oynanan 7. hafta maçında Mainz, Darmstadt'ı 2-1 yenerek nisan ayından bu yana evinde ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlıların gollerini 5. dakikada Pablo De Blasis ve 57. dakikada penaltıdan Yunus Mallı attı. Darmstadt'ın golünü 90+3'te penaltıdan Jerome Gondorf atarken konuk takım 45+1'de Antonio-Mirko Colak ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Darmstadt karşısındaki başarılı futbolunu bir golle süsleyen Yunus Mallı, galibiyetin mimarlarından olurken 82'de yerini Suat Serdar'a bıraktı. Puanını 11 yapan Mainz 7. sıraya yükselirken 5 puanda kalan Darmstadt 15'inciliğe geriledi.

İlk yarıda oyunun hakimi olan Mainz, ikinci yarıda da oyun disiplininden kopmadı ve rahat bir galibiyet aldı. Darmstadt biri penaltı olmak üzere nadir de olsa yakaladığı önemli fırsatları gole çeviremezken uzatma bölümünde kazandığı ikinci penaltıdan bulduğu gol puana yetmedi.

Darmstadt penaltı kaçırdı

Mainz ilk yarıda oyunun hakimiydi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım henüz 5. dakikada öne geçti. Arjantinli oyuncu De Blasis Bussmann'ın sol taraftan getirdiği güzel pası ağlara yollarken zorlanmadı. 19. dakika Darmstadt kalecisi Esser'i de çalımlayan Cordoba topu boş kaleye yollayamadı. 26. dakikada bu kez Yunus Mallı'nın sağ taraftan ceza alanına girip yaptığı vuruşu kaleci Esser güçlükle önledi. Poziyonun devamında kornerden gelen topa Hack'ın kafa ile yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı. 37'de yine Cordoba önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Kolombiyalı oyuncunun kafa vuruşu üst direkten döndü. Rakibinin üstünlüğüne rağmen Darmstadt ilk yarıda beraberliği yakalayabileceği çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Hakem Brych Mainz ceza alanı içinde Bell ile Colak'ın kafa topu mücadelesinde Darmstadt lehine penaltı kararı verdi. Ancak atışı kullanan Colak, kaleci Lössl'i geçemeyince ilk yarı 1-0 Mainz'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Yunus Mallı farkı 2'ye çıkardı

Mainz ikinci yarının ilk dakikalarında da bir gol buldu. 56'da ceza alanına çalımlarla giren Yunus Mallı'yı, Darmstadt savunmasında kaptan Aytaç Sulu faulle durdurunca hakem Brych bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Atışı yine kendisi kullanan Türk milli oyuncu, topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. Yunus aynı zamanda ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Mainz skoru 2-0 yapınca oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı. Ancak Darmstadt'ın ataklarını savuşturmakta zorlanmadı. 63. dakikada konuk takımın kullandığı köşe vuruşunda topa son vuran Kacar, kaleci Lössl'ü yine geçemedi. 68. dakikada Mainzlı Donati'nin hatalı geri pasını kapan Schipplock'un ortaya çevirdiği topa yine Kacar dokunamayınca konuk takım önemli bir fırsatı daha harcamış oldu. 90+2'de Darmstadt bir penaltı daha kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Mainzlı Bungert topa elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. Atışı kullanan Gondorf topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. Bu gol Darmstadt'a puan getirmeye yetmedi ancak konuk takım bu sezon deplasmanda ilk golünü atmış oldu.

Maçı değerlendiren Mainz teknik direktörü Martin Schmidt “ilk yarıdan oldukça memnunum. İkinci yarıda işi kendimiz için zorlaştırdık. Ancak önemli olan düzenli olarak puan toplamaya devam ediyor ve hatalarımızdan ders çıkarıyor olmamız” diye konuştu. Darmstadt teknik direktörü Norbert Meier ise “Bugün gerçekten kötü değildik. Farkı bire indirdiğimiz gol geç geldi. Biraz daha erken olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi” dedi.

Mainz perşembe günü Avrupa Ligi maçında Anderlecht'i konuk ettikten sonra 8. haftada 23 Ekim Pazar günü ligde Schalke deplasmanına gidecek. Darmstadt 22 Ekim Cumartesi günü sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ