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Dünya
Deutsche Welle

Mahkeme Lufthansa grevini durdurdu

Hessen İş Mahkemesi Lufthansa pilotlarının başlattığı grevin yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Alman pilot sendikası Cockpit grevi durdurdu.

09 Eylül 2015 19:07


Alman pilot sendikası Cockpit sözcüsü Markus Wahl mahkeme kararı üzerine yaptığı açıklamada “Pilotların derhal göreve başlaması gerekiyor” dedi. Wahl karar nedeniyle şaşkınlık içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Lufthansa'nın uçuşlarının Perşembe günü tekrar düzene girmesi bekleniyor. Alman havayolu şirketi, çarşamba günü 1000 ila 3 bin kısa ve orta vadeli uçuşun yapılamayacağını ve bundan yaklaşık 140 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Frankfurt İş Mahkemesi, Lufthansa'nın geçici tedbir kararı talebini reddetmiş, bunun üzerine dava üst mahkeme olan Hessen eyalet mahkemesine götürülmüştü. Hessen İş Mahkemesi, Lufthansa'nın grevin ilk etapta pilotların çalışma koşullarını düzeltme hedefi gütmediği, aynı zamanda Eurowings uçuşlarını da hedef aldığı yönündeki tezini haklı buldu. Lufthansa bunun şirketin tasarrufunda olduğunu ve toplu iş sözleşmesine konu edilemeyeceğini ileri sürmüştü. Lufthansa yönetiminin açıklamalarına göre Eurowings'in kuruluşu şirketin rakipleri Ryanair ve Easyjet ile rekabeti açısından hayatî önem taşıyor.

Lufthansa Cockpit Sendikası'yla görüşmelere ise her an başlanabileceğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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