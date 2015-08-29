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Dünya
Deutsche Welle

Mahkeme kararını açıkladı

Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi Heidenau için getirilen gösteri yasağının kaldırılmasına hükmetti.

29 Ağustos 2015 18:15


Federal Anayasa Mahkemesi'nin Heidenau için getirilen gösteri yasağını kaldırılması kararıyla ilgili olarak ilerleyen saatlerde detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Heidenau'da düzenlenen yabancı karşıtı gösteriler hukuki anlamda tam bir bilmeceye dönüşmüştü. Perşembe akşamı kentte "emniyeti ilgilendiren acil bir durum söz konusu olduğu" gerekçesiyle her türlü gösterinin yasaklandığı duyurulmuştu. Buna mülteciler için planlanan “hoş geldin” kutlamaları da dahil edilmişti.

Ardından Dresden’deki idari mahkeme cuma günü, Heidenau için getirilen gösteri yasağının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti. Bir üst mahkeme ise cuma akşamı yasağın belirli konularda uygulanabileceği yönünde karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Karlsruhe Federal Anayasa Mahkemesi HeidenauAnayasa Mahkemesi HeidenauHeidenauDresdenWelle Türkçe DW/AFP/BW

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