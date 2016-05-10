Mahkeme Erdoğan'ın başvurusunu reddetti



Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Köln Adliyesi Sözcüsü, Erdoğan'ın Jan Böhmermann'ın "sövgü şiiri"ne destek verdiği için Döpfner'le ilgili yaptığı başvurunun kabul edilmediğini açıkladı. Sözcü, mahkemenin ifade özgürlüğü çerçevesinde bu kararı alıdığını vurgulayarak kararla ilgili bir üst mahkemeye başvurunun mümkün olduğunu vurguladı.

“Bild” ve “Die Welt” gazetelerinin sahibi Alman medya devi Axel Springer AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, “Welt am Sonntag” gazetesi için kaleme aldığı açık mektup ile Böhmermann’a destek çıkmıştı. Döpfner mektubunda “Her şeyden önce şunu söylemek isterim: Şiirinizi başarılı buldum. Kahkaha attım” ifadelerine yer vermişti. Döpfner ayrıca, Böhmermann’ın tüm ifadelerini, hatta hakaretlerini bile kendisinin saydığını yazmış ve hukuken de tüm bu söylemlere sahip çıktığını kaydetmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya’nın en büyük medya grubu Springer’in yöneticisi Mathias Döpfner’e karşı ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Erdoğan'ın avukatı Ralf Höcker, başvurularının kabul edilmemesi halinde Erdoğan’a bir üst mahkemeye gitmesini tavsiye edeceğini açıklamıştı.

Erdoğan'a karşı AP'den Döpfner'e destek

Bu arada Avrupa Parlamentosu'nda liberallerin grup başkanı Belçikalı politikacı Guy Verhofstadt da Springer Medya Grubu Başkanı Mathias Döpfner'in açıklamalarına katıldığını söyledi.

Erdoğan'ın Döpfner'e karşı ihtiyati tedbir kararı alınması için mahkemeye yaptığı başvuru ile ilgili olarak "Bana göre bu bir tür tacizdir" dedi. AB'nin artık kendini gülünç duruma düşürmemesi gerektiğini belirten Verhofstadt, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şikayetleri ile ilgili olarak AB'nin en iyi yöntemle karşılık vermesini beklediğini vurguladı.