MAHALLELİDEN HORTUMLA YANGINA MÜDAHALE

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli\'de, iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ederken, yanan binanın bitişiğinde oturan vatandaşlar da hortumla yangına müdahale etti.

Yangın, Paşa Mahallesi Avukat Caddesi\'nde saat 20.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bir anda ahşap binayı alevler sardı. Mahalleli hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Toplanan mahalleli

-Hortumla yangına müdahale eden vatandaşlar

-genel ve detay görüntüler



