Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi sakinleri bir GSM operatörü tarafından mahalleye baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi.

Vatan Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerini tepkisine neden oldu. Baz istasyonuna izin veren apartman sahibine tepki gösteren mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve söz konusu baz istasyonunun kaldırılması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Mahalle sakinleri güneş enerjisi deposuna benzeyen, ancak dikkatli bakıldığı zaman fark edilebilen baz istasyonunu kurulu görünce şoke olduklarını anlattı. Çalışmaya gelen firma yetkililerinin mahalle halkına asansör kulesi yapacağız diyerek çalışmalara başlamasıyla birlikte tepki gösteren mahalle sanilrei işçileri yaka paça apartmandan dışarı attı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Mahallede oturanlardan bir grup ise, Çerkezköy Adliyesi\'ne giderek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahalle sakinlerinden Güven Ertürk, “Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, partililer ve milletvekilleri ile bire bir görüşme yaptık. Baz istasyonunu kiraya veren apartman sahibi bizim tepkilerimizden korkarak ilk olarak ailesini buradan kaçırdı ve daha sonra ise kendisi kayıplara karıştı” dedi.

\"GEREKİRSE YIKACAĞIZ\"

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Çerkezköy Adliyesi\'ne geldiklerini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

\"Baz istasyonu çalışmasının durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılıkta 7 Ekim\'e mahkeme günü verdi. Bu tarihe kadar en azından baz istasyonu çalışmalarının durdurulmasını talep ettik. Savcılık böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi. Mahalleli olarak tepkimizi her hükümet yetkilisine bildirdik ama hepsi başka bir birime bizi yönlendirdi. Çalışmalar esnasında apartmanda çalışan işçileri kovduk. Biz kesinlikle istemiyoruz. İlk olarak hukuki olarak hakkımızı arıyoruz, ama bu şekilde çözülmezse biz mahalleli olarak tepkimizi ortaya koyacağız. Baz istasyonunu oradan kaldıracağız, gerekirse de yıkacağız.\"

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