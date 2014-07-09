Mağlubiyete 'ateşli' tepki



Brezilya'nın en kalabalık şehri Sao Paulo'da mağlubiyete tepki gösteren taraftarlar çok sayıda halk otobüsünü ateşe verdi. "Folha de São Paulo" gazetesinin internet sitesinde şehrin güneyinde yakılan halk otobüsü sayısı 20 olarak bildirildi. Elektronik ürünler satan bir mağaza yağmalandı.

Güneydeki Curitiba'da halk otobüslerinin camlarını kıran kızgın taraftarlar üç aracı da ateşe verdi.

Yarı finalin oynandığı Belo Horizonte'de polisin müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı, 12 kişi yaralandı. Copacabana'da çıkan toplu kavga paniğe neden oldu. Recife'de taraftarlara atlı polis birlikleri müdahale etti. Salvador'da maç sonrası taraftarlar arasında toplu kavga çıktı.