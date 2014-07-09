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Dünya
Deutsche Welle

Mağlubiyete 'ateşli' tepki

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Almanya karşısında aldığı tarihi yenilgi, ülkenin birçok kentinde olaylara neden oldu.

09 Temmuz 2014 13:40


Brezilya'nın en kalabalık şehri Sao Paulo'da mağlubiyete tepki gösteren taraftarlar çok sayıda halk otobüsünü ateşe verdi. "Folha de São Paulo" gazetesinin internet sitesinde şehrin güneyinde yakılan halk otobüsü sayısı 20 olarak bildirildi. Elektronik ürünler satan bir mağaza yağmalandı.

Güneydeki Curitiba'da halk otobüslerinin camlarını kıran kızgın taraftarlar üç aracı da ateşe verdi.

Yarı finalin oynandığı Belo Horizonte'de polisin müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı, 12 kişi yaralandı. Copacabana'da çıkan toplu kavga paniğe neden oldu. Recife'de taraftarlara atlı polis birlikleri müdahale etti. Salvador'da maç sonrası taraftarlar arasında toplu kavga çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Brezilya Dünya Kupası AlmanyaSao PauloSão Paulo34;CuritibaBelo HorizonteDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/sid/NH/BÖ

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