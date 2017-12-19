Magic Johnson'dan Kobe Bryant'a övgü

NBA’in efsane oyuncularından Magic Johnson, kariyeri boyunca forma giydiği tek takım Los Angeles Lakers'ta izlediği en iyi basketbolcunun Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Johnson, Golden State Warriors karşılaşmasının devre arasında Kobe Bryant'ın Lakers'te 8 ve 24 numaralarının emekli edildiği seramoni'de yaptığı açıklamada, Bryant hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Warriors mücadelesinde 8 ve 24 numaralı formaları emekli edilerek onurlandırılan Bryant'ın Lakers'ta harika şeyler başardığını belirten Johnson, "Kobe, mor-sarılı formayla izlediğim en harika oyuncuydu. Yaptığı işlerle bizi daima şaşırttı ve heyecanlandırdı. Bize 8 numaralı formasıyla 3, 24 numaralı formasıyla 2 şampiyonluk kazandırdı. Onu 20 yıl boyunca bu takımda izlediğimiz için şanslıyız" yorumunu yaptı.

Kobe Bryant'ın kazanma arzusu çok yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Johnson, "Sahada mükemmelliğin tanımıydı. Bu yüzden bir değil, iki formasını emekli ettik. Umarım her maçını kaydetmiştir çünkü başka bir Kobe Bryant olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Efsane basketbolcular Magic Johnson ve Kobe Bryant, Lakers'ta 5'er kez şampiyonluk yaşadı. Lakers, Johnson'ın 32, Bryant'ın ise 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayırdı.