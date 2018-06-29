Mağara kilisede, bayram kutlaması

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY \'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen St. Pierre\'de düzenlenen ayinde dua ve ilahilerle kutlandı. Ayin töreninden dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asıldığı St. Pierre\'de gerçekleştirilen töreni, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Törende dualar edildi, İncil\'den bazı bölümler okundu. İlahilerin de seslendirildiği ritüelde, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi. Tören sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, gelenlere bölüştürüldü. St. Pierre’nin Hristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerin başında geldiğini dile getiren Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, tüm dini bayramların, bütün dünyaya sevgi, kardeşlik ve barış getirmesini diledi. Doğum, şunları söyledi:

\"Zaten dualarımızda ve diğer din kitaplarında hep yazıldığı üzere, bütün dinler sevgi, barış ve kardeşlik üzerine yazılmıştır. Bu yazılmış olanları iyi okuyup iyi anlamak lazım. Bu güzel şehirden, bu güzel mekandan biz bütün dünyaya, bu Hristiyanlığın çıktığı yerden, ilk defa müminlere Hristiyan adı verilen bu yerden, selam ve sevgiler gönderiyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere bu gördüğümüz bayrak çatısı altında, bu güzelim vatanda, bize daha nice yıllar yaşamayı Rab, Mesih İsa\'dan biz temenni etmekteyiz. Bütün dünyaya esenlik ve barış gelsin.\"

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