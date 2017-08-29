Maganda kurşunuyla vuruldu

Ömer KOÇ/ AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin İlçesi\'nde 25 yaşındaki Adem Güldağ, evinin bahçesinde mangal yaparken, yakındaki bir düğünden kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Cuma günü gece saatlerinde Beycehiz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Güldağ, akrabalarıyla birlikte bahçede mangal yaparken, evin yakınındaki bir düğünden silah sesi geldi. Bir süre sonra da Adem Güldağ, önce göğsünde acı hissetti, sonra da yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürülen Adem Güldağ\'ın göğsüne isabet eden mermiyle yaralandığı belirlendi. Hemen ameliyata alınan Güldağ\'ın göğsündeki kurşun çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Adem Güldağ, \"Allah\'a şükür kurtulduk. Biri \'Dur\' desin magandalara\" dedi.

FOTOĞRAFLI