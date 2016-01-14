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Spor
Deutsche Welle

Madrid kulüplerine transfer yasağı

FIFA, 18 yaş altı futbolcu transferinde kural ihlâli yaptıkları gerekçesiyle İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Atletico Madrid’e iki dönem transfer yasağı getirdi.

14 Ocak 2016 18:58


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Real Madrid ve Atletico Madrid kulüplerini geçmiş dönemde 18 yaş altı futbolcu transferinde yaptıkları kural ihalleri nedeniyle gelecek iki sezonda transfer yapmasını yasakladı.

Yasak devam eden ve 1 Şubat'ta sona erecek olan transfer sezonunu değil, 2016 yaz ve 2017 kış transfer dönemini kapsıyor.

Real Madrid'e 330 bin, Atletico Madrid'e de 825 bin euro para cezası verildi.

FIFA ayrıca her iki kulübe ‘reşit olmayan futbolcuların durumunun yasallaştırılması için' 90 gün süre tanıdı.

Atletico Madrid 2007 ile 2014, Real Madrid ise 2005 ile 2014 yılları arasında birçok 18 yaş altı futbolcuyu kadrosuna dahil etmişti.

Bir başka İspanyol kulübü olan Barcelona'da 2014'te benzer şekilde iki dönem transfer yasağına uğramış ve geçen yaz anlaştığı yeni oyunculardan Arda Turan ve Aleix Vidal ocak ayına kadar forma giyememişti. Katalan ekibi yasağın kalmasıyla her kademede 77 oyuncu ile sözleşme imzalamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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