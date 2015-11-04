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Yaşam
Deutsche Welle

Madonna Almanya’da

Popun divası ilerleyen yaşına rağmen her zaman hayranlarının ilgisini canlı tutmayı başarıyor. Madonna'nın “Rebel Heart” adlı dünya turnesinin Avrupa ayağı Almanya konserleriyle başlıyor.

04 Kasım 2015 19:03


Popun divası, 57 yaşındaki Madonna'nın 10'uncu dünya turnesi devam ediyor. Sanatçının son albümü “Rebel Heart“ için düzenlenen ve eylül ayında Kanada'nın Montreal kentinde başlayan dünya turu Mart 2016'da Avustralya'nın Brisbane kentinde sona erecek.

Bu yedi aylık süre içinde Madonna 25'i Avrupa'da olmak üzere toplam 76 konser verecek. Kolay değil. Ancak Madonna böylesi zor işlere alışkın. Şarkıcı iniş çıkışlar olsa da kariyeri boyunca disiplinden taviz vermedi. Her zaman kendini yenilemeyi bilen efsane şarkıcı yeni fikirleriyle pop dünyasını şaşırtmayı ve hayranlarının ilgisini ayakta tutmayı başardı.

Almanya'da 5 konser

"Rebel Heart" turnesinin biletleri birçok yerde hemen tükenince organizatörler ek konserler planladı. Turnenin Avrupa ayağında Paris, Prag, Londra ve daha birçok kentin yanı sıra Almanya'da da beş konser var. 4-5 Kasım'da Kölnlü hayranlarının karşısına çıkacak olan şarkıcı, 10-11 Kasım'da Berlin'de ve 29 Kasım'da Mannheim'da olacak.

Turnenin Kanada ve ABD ayaklarındaki konserler gösterdi ki Avrupalı Madonna hayranlarını yine gösterişli bir performans bekliyor. Şarkıcı konserde "Rebel Heart“ albümünde yer alan şarkıların yanı sıra aralarında “Like a Virgin“, “True Blue” ya da “La Isla Bonita” gibi unutulmaz Madonna klasikleri de yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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