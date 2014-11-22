Madagaskar'da 'kara ölüm' tehlikesi



Merkezi Cenevre'deki Dünya Sağlık Örgütü, Madakaskar'da ağustos ayından beri 40 kişinin vebadan öldüğünü belirterek ölümcül hastalığın yayılabileceği uyarısında bulundu. Örgüt, halen 2'si başkent Antananarivo'da olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 119 kişiye veba tanısı konulduğuna dikkat çekti.

Nüfus yoğunluğu ve buna karşın yetersiz sağlık sistemi nedeniyle Madagaskar'da hastalığın hızla yayılma riskinin bulunduğuna işaret eden Dünya Sağlık Örgütü, bölgede sıklıkla kullanılan böcek ilaçlarına karşı pirelerin direncinin artmasının da durumu kötüleştirdiğini vurguladı.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hastaların tedavi edilebilmesi için bir dizi önlem alınması gerektiğini kaydeden yetkililer, Madagaskar hükümetiyle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. Yoksul Madagaskar'da 2011 - 2013 yılları arasında da veba salgını ortaya çıkmış, yüzlerce kişi hayatanı kaybetmişti.

Uzmanlar, Madagaskar'da kasım - nisan ayları arasındaki yağmur sezonunun başladığına ve yerleşim yerlerine kaçan sıçanların veba mikrobunu insanlara bulaştırdığına dikkat çekti. Veba mikrobunun özellikle sıçan pirelerinde bulunduğu belirtiliyor. Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı, nefes darlığı ve kanlı tükürük ile insanlarda kendini belli ediyor. Hastalığın ilermesi durumunda ölüme sebebiyet veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda bin ile 2 bin kişi veba yüzünden ölüyor.