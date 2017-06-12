Macron'un ikinci sandık zaferi

Bir ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Emmanuel Macron, Fransa'daki parlamento seçimlerinin ilk turunda seçmenin büyük desteğini almayı başardı. Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 39 yaşındaki Macron'un En Marche (Yürüyüş) hareketi, seçim ittifakı yaptığı MoDem ile birlikte oyların yüzde 32'sini aldı. Macron cephesinin gelecek hafta yapılacak parlamento seçimlerinin ikinci turunda 577 sandalyeli parlamentoda 400 ila 455 arasında milletvekili çıkarması bekleniyor. Bu da Macron'un parlametoda mutlak çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalyenin çok üzerinde bir parlamento desteği alacağına işaret ediyor.

Ekonomik ve sosyal reform vaadiyle iktidara gelen Macron, Fransız iş hukukunda yapılması öngörülen değişiklikleri en önemli projesi olarak görüyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe elde edilen sonuca ilişkin dün akşam bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Fransa geri döndü" diye konuştu. Philippe, elde edilen bu iyi sonucun Fransa halkının da reformların arkasında olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Hollande'ın partisi büyük kan kaybetti

Diğer tüm yerleşik siyasi partiler ise büyük bir hezimete uğradı. Cumhuriyetçiler, seçim ittifakı yaptığı UDI ile birlikte oyların yaklaşık yüzde 21,6'sını alarak seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıktı. Cumhuriyetçilerin parlamentoda 100'e yakın sandalyeyi elde etmesi bekleniyor.

Macron'un selefi François Hollande'ın partisi Sosyalistler ise seçim ittifakı yaptığı sol partilerle birlikte oyların yüzde 9,5'ini alabildi. Sosyalist Parti'nin Genel Başkanı Jean-Christophe Cambadélis, Meclis'te "gerçek bir muhalefetin" eksik olacağı yönünde uyardı.

Ulusal Cephe'de hayal kırıklığı

Seçimlerde hezimete uğrayan bir diğer siyasi parti de aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Cephesi oldu. Ulusal Cephe'nin oyları yüzde 13,2'de kaldı. Le pen böylece parlamentoda bir grup oluşturmak için gerekli 15 milletvekili sayısına yine ulaşamayacak. Parlamentoya 10 ya da altında vekil göndermesi beklenen Ulusal Cephe'nin Başkan Yardımcısı Florian Philippot, "hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Emmanuel Macron'a yenilen Le Pen'in partisi Ulusal Cephe, son parlamento seçimlerinde meclise iki milletvekili göndermişti.

Jean-Luc Mélenchon'un sol partisi La France Insoumise ise oyların yüzde 11'ini alarak beklenenden daha kötü bir sonuç elde etti.

60 yılın en düşük katılımı

İçişleri Bakanlı'ğının verilerine göre seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 49'da kaldı. Beşinci Cumhuriyet'in kurulduğu 1958 yılından bu yana seçimlere katılım oranı hiç bu kadar düşük olmamıştı. Fransa'da 2012'de yapılan son genel seçimlere katılım yaklaşık yüzde 57 olarak kaydedilmişti. Fransa'da 47 milyon seçmen bulunuyor.

Yaklaşık bir ay önce yüzde 66'lık destekle Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un seçmene verdiği sözü tutabilmesi için mecliste çocuğunluğu ele geçirmesi önemli. Bu tablonun gelecek hafta kesinleşmesi halinde Fransız siyasi yaşamında köklü değişiklikler olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Geleneksel sağ ve sol partilerin kan kaybetmesiyle, Macron'un karşısında güçlü bir muhalefet olması zor görünüyor.

Merkel'den Macron'a tebrik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Emmanuel Macron'u parlamento seçimlerinin ilk turunda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. Merkel bu sonucu "reformlara verilen güçlü destek" olarak niteledi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Macron sadece Fransa'da değil, Avrupa'da da Avrupa için desteği aldı" açıklamasında bulundu.

2015 yılındaki terör saldırılarında yaklaşık 239 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da dün yapılan seçimlerde saldırı endişesi ile sıkı güvenlik önlemleri alındı. Seçimler esnasında Fransa genelinde yaklaşık 50 bin polis görev aldı.

Fransa'daki parlamento seçimlerinin ikinci turu, 18 Haziran'da yapılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/afp/dpa, BD/BÖ