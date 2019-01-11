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Ekonomi

Macron sarı yelekli eylemleri nedeniyle Davos'a katılmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacak

11 Ocak 2019 18:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre\'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacak.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron’un, 21 Ocak’ta Versailles’da iş dünyası liderleriyle Choose France forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı.

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