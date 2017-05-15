Macron, Phillippe'i başbakan olarak atadı

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, muhafazakâr siyasetçi Edouard Philippe'i başbakan olarak atadı. Philippe, Cumhuriyetçiler'in cumhurbaşkanlığı adayı olarak yarışan ancak parti içindeki ön seçimlerde elenen Alain Juppe'ye yakın bir isimdi. Phillippe hatta bu seçimlerde, Juppe'nin kampanya sözcülüğünü yürütmüştü.

"Müthiş yetenekli bir adam"

Phillippe'in atanmasına ilişkin açıklamayı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Alexis Kohler yaptı. Macron, başbakanlığa atadığı 46 yaşındaki siyasetçi için, "bu zor görevin üstesinden gelebilecek tüm özelliklere sahip olan müthiş yetenekli bir adam" ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasında Fransız siyasetine yeni yüzler kazandıracağını vadeden Macron'un görece şöhretsiz bir ismi başbakanlığı ataması, verdiği sözü tutması açısından önemli bir adım olarak yorumlanmadı.

Fransa siyasetindeki sağ-sol bölünmesinin de çağ dışı olduğunu savunan Macron'un, geçen yıl kurulan partisi Yürüyüş'ün (REM) Haziran'daki genel seçimler öncesi geniş tabana yayılması için böyle bir hamlede bulunduğu ve Philippe'in ardından başka Cumhuriyetçiler mensuplarının da Macron'u destekleyebileceği belirtiliyor.

Phillippe'in başbakanlığı ayrıca, daha önce Macron'un safına geçen eski Sosyalist Partili vekillere karşı da bir denge unsuru oluşturacak.

Fransa'da bir ilk

2012 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçiler'den Fransa Ulusal Meclisi'ne giren ve bu tarihten beri milletvekilliği yapan Phillippe, iyi eğitimli bir avukat ve siyasi roman yazarı olarak da tanınıyor.

Modern Fransız siyasi tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı, genel seçimlerdeki bir yenilginin zorlaması olmaksızın, kendi partisinden olmayan birini başbakan olarak atadı.

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AFP/AP/DPA, CÖ/HT