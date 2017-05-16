Macron kabinesini açıklıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni kabineyi bugün açıklayacak. 39 yaşındaki cumhurbaşkanını kabinede farklı kanatlardan bakanlara yer vermesi bekleniyor. Macron Pazartesi günü muhafazakâr Edourd Philippe'yi başbakanlığa atamıştı. Milletvekili ve Le Havre belediye başkanı olan Philippe eski Başbakan Alain Juppe liderliğindeki muhafazakâr Cumhuriyetçilerin ılımlı temsilcilerinden sayılıyor.

Fransa'da hükümet üyeleri başbakanın tavsiyesi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Philippe'nin başbakanlığa atanmasının muhafazakârların bölünmesine yol açabileceği belirtiliyor. Kabinede yer alması beklenenler arasında muhafazakâr Bruno Le Maire, liberal Avrupa parlamentosu üyesi Sylvie Goulard ve merkezin temsilcisi François Bayrou'nun adları geçiyor.

Pazar günü bütün zamanların en genç Fransa Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Emmanuel Macron Fransız politikasındaki geleneksel sağ-sol şemasını dağıtmak istediğini açıklamıştı. İlk yurt dışı ziyaretini Berlin'e yapan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Macron seçim kampanyası sırasında sağ popülist Birlik karşıtı Marine Le Pen karşısında Avrupa Birliği'ni savunmuş ve Almanya ile ortaklık kurmayı amaçladığını duyurmuştu.

Reformların yol haritası

Merkel ve Macron ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'nin modernleştirilmesinde ilerleme sağlamak azminde olduklarını ve bunun için mevcut anlaşmaların değiştirilebileceğini açıkladı. İki lider Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi reformlarının yol haritasının hazırlanacağını ve haziran ayındaki Fransa genel seçimlerinden sonra ortak kabine toplantısında bir araya gelineceğini duyurdu.

Emmanuel Macron 30 yıldır yüksek işsizliğe çare bulunamayan Fransa'da köklü reformlar yapacaklarını ve katı çalışma yasalarını kararnameler yoluyla değiştireceklerini açıklamıştı. Macron'un okullardaki Almanca dersiyle ilgili tartışmalı değişikliklerin geri alınmasını hedeflediği belirtiliyor. Orta okuldan önce öğrencilerin İngilizcenin yanı sıra Almanca da öğrenmelerine imkân tanıyan iki yabancı dil uygulaması 2015 yılında kaldırılmıştı.

Cumhuriyetçi ve Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) mensubu 30 dolayındaki siyasetçi partilerine ‘Macron'un uzattığı eli sıkma' tavsiyesinde bulundu. Medya haberlerine göre ortak bildiride ‘sağ kanat ve merkez partilerin gözleri önünde gerçekleşen siyasi değişimin boyutlarını kavramaları' istendi. Bildiriyi imzalayanların arasında iki eski bakanın da bulunduğu bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ