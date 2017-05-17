Macron kabinesini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve başladıktan üç gün sonra sonra yeni kabine üyelerini atadı. Yeni kabine üyelerinin merkez sağ ve merkez soldan siyasetçiler olduğu dikkati çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı'na bugüne kadar savunma bakanı olarak görev yapan Sosyalist siyasetçi Jean-Yves Le Drian atandı. Le Drian, Macron'un selefi François Hollande'a yakın isimler arasında bulunuyordu. Uzun yıllardır siyasette olan 69 yaşındaki Le Drian, memleketi Lorient'in belediye başkanlığını yapmıştı. Avrupa Bakanı olarak ise Avrupa Parlamentosu milletvekili Marielle de Sarnez tayin edildi.

Sosyalist İçişleri Bakanı

Macron, İçişleri Bakanlığı'na da Sosyalist bir siyasetçiyi, Gérard Collomb'u atadı. Lyon Belediye Başkanı olan 69 yaşındaki Collomb, Macron'un adaylığına destek veren isimler arasında yer alıyor. Fransa'da geçen yıllarda düzenlenen terör saldırıları nedeniyle İçişleri Bakanlığı önemli bakanlıklar arasında sayılıyor.

Fransa'nın Afrika'nın Sahel bölgesinde cihatçı gruplara, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Savunma Bakanlığı da büyük önem taşıyor. Bu göreve Demokrat Hareket Partisi'nden, Avrupa Parlamentosu milletvekili Sylvie Goulard atandı.

Bayrou Adalet Bakanı oldu

Macron'un kabinesinde Adalet Bakanı olarak ise merkezde yer alan Demokrat Hareket adlı siyasi partinin lideri François Bayrou atandı. Daha önce üç kere cumhurbaşkanlığı için yarışan Bayrou, son seçimlerde Macron'u desteklemişti. Uzun yıllar milletvekilliği yapan Bayrou, 1993-1997 yılları arasında Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Ekonomi Bakanlığı'na ise muhafazakâr siyasetçiler arasında yer alan Bruno Le Maire tayin edildi. 48 yaşındaki Le Maire, Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemiş, ancak yeterli destek bulamamıştı. Daha önce çeşitli bakanlıklarda görev yapan Le Maire, 2007 yılında milletvekili seçilmiş, 2009 yılında da Tarım Bakanı olmuş, yaklaşık üç yıl bu görevi yürütmüştü.

Macron'un kabinesine çevre aktivisti ve eski televizyon sunucusu Nicolas Hulot Çevre Bakanı olarak atadı.

Başbakan olarak Edourd Philippe atanmıştı

Macron Pazartesi günü muhafazakâr Edourd Philippe'yi başbakanlığa atamıştı. Milletvekili ve Le Havre Belediye Başkanı olan Philippe eski Başbakan Alain Juppe liderliğindeki muhafazakâr Cumhuriyetçilerin ılımlı temsilcilerinden sayılıyor.

Kendini siyasetin ne solunda ne de sağında gören Macron, farklı partilerden siyasetçilerin yer aldığı yeni kabine ile geniş kitlelere ulaşarak, Fransa'da Haziran ayında yapılacak seçimlerde istediği reformları hayata geçirebilmek için gereken desteği almayı ümit ediyor.

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AFP/dpa, JD/HT