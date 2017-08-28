Macron: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gereçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Macron, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılmasını ve Fransa'ya dönmesine izin verilmesini talep etti.

Görüşmenin ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Macron'un Bureau'nun durumuna en kısa zamanda "olumlu" bir çözüm bulmak için bakanlar nezdinde iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

İki liderin görüşmesinde ayrıca terörle mücadele, Suriye, Irak ve Basra Körfezi'ndeki durumun da ele alındığı kaydedildi. Macron'un BM Güvenlik Kurulu'nda bir Suriye İrtibat Grubu oluşturulması önerisine Ankara'nın verdiği desteği de memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Fransız gazeteci Loup Bureau, temmuz ayında Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alınmış, daha sonra terör bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Bureau'nun üzerinden çıkan, aralarında Suriyeli Kürt YPG'lilerle çekilen fotoğrafların bulunduğu bazı belgeler, tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilmişti.

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dpa/BD/HS