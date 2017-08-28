T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macron: Fransız gazeteciyi serbest bırakın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'dan Türkiye'de bulunan tutuklu Fransız gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılmasını talep etti.

28 Ağustos 2017 11:23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazar günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gereçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Macron, Erdoğan'dan Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılmasını ve Fransa'ya dönmesine izin verilmesini talep etti.

Görüşmenin ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Macron'un Bureau'nun durumuna en kısa zamanda "olumlu" bir çözüm bulmak için bakanlar nezdinde iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

İki liderin görüşmesinde ayrıca terörle mücadele, Suriye, Irak ve Basra Körfezi'ndeki durumun da ele alındığı kaydedildi. Macron'un BM Güvenlik Kurulu'nda bir Suriye İrtibat Grubu oluşturulması önerisine Ankara'nın verdiği desteği de memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Fransız gazeteci Loup Bureau, temmuz ayında Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alınmış, daha sonra terör bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Bureau'nun üzerinden çıkan, aralarında Suriyeli Kürt YPG'lilerle çekilen fotoğrafların bulunduğu bazı belgeler, tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Erdoğan TürkiyeFransızLoup BureauCumhurbaşkanı Emmanuel MacronTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMacron Erdoğan TürkiyeFransaElysee SarayıErdoğanMacron BureauSuriye IrakBasra Körfezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24