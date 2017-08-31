Macron: Erdoğan’la konuşmak "cool" değil

Fransa'nın genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel lider olarak bir yaşamın sanıldığı kadar "cool" (havalı) olmadığını söyledi. Macron'un örnek olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile on günde bir görüşmek zorunda olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Fransız Le Point dergisine mülakat veren 39 yaşındaki Macron, "Küresel sahnenin yeni ‘cool‘ çocuğu olmaya mı çalıştığı" şeklindeki soruyu, "Küresel sahne o kadar da ‘cool‘ bir alan değil" diye yanıtladı.

Macron buna bir örnek vermesi istendiğinde, "Ben Erdoğan ile on günde bir konuşmak zorunda olan biriyim" yanıtını verdi.

Macron ile Erdoğan arasında bilinen son görüşme 27 Ağustos'ta gerçekleşmiş, Erdoğan'ı telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun serbest bırakılarak Fransa'ya gönderilmesini talep etmişti.

Mülakatın ardından Macron'un yardımcılarından biri açıklama yaparak Fransa Cumhurbaşkanının ifadelerinin Erdoğan'ı eleştirme ya da alaya alma amacı taşımadığını söyledi. Yetkili, "Bay Erdoğan ile görüşmeler her zaman çok ciddidir" dedi.

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DW,rtr/BK,AG