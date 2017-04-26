Macron "Rus hackerların" hedefi oldu

Güvenlik firması Trend Micro, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sağ popülist Marine Le Pen'in önünde ipi göğüslemeyi başaran liberal aday Emmanuel Macron'un seçim kampanyasının bir Rus hacker grubunun hedefi haline geldiğini açıkladı.

Söz konusu bilgisayar korsanlarının "Phishing” olarak bilinen saldırılarla, internette kimlik hırsızlığı denemelerinde bulunduğu ve kullanıcılara sahte e-postalar yoluyla gizli bilgileri deşifre etmeye çalıştığı belirtildi.

Firmaya göre, söz konusu saldırıların arkasında ‘'Fancy Bears'', ‘'Tsar Team'' ve ‘'APT28'' isimleriyle de bilinen ‘'Pawn Storm'' isimli hacker grubu bulunuyor. Grubun, daha önce Demokrat Partili ABD Başkan adayı Hillary Clinton ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yapılan sanal saldırılardan da sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Hükümet Rusya'ya karşı uyarmıştı

Fransız hükümeti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rusya'nın olası manipülasyon denemelerine karşı uyarıda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, Moskova'nın Rusya yanlısı olarak bilinen sağ popülist Marine Le Pen ya da muhafazakar aday François Fillon lehine seçimi etkileme çabasında olduğundan şüphe duyulduğu belirtilmişti.

Macron, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığından bu yana binlerce hacker saldırısının hedefi olduğunu açıklamıştı. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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AFP, SÖ/GA